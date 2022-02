Volley, Simone Anzani rinnova con Civitanova

11-02-2022 16:17

Nonostante alcune voci di mercato che lo volevano lontano da Macerata, Simone Anzani ha rinnovato il proprio contratto con la Lube. Il centrale di Como ha raggiunto con il club un accordo pluriennale che lo legherà ai campioni d’Italia per altre tre stagioni agonistiche.

Arrivato a Civitanova nel 2019, Simone ha arricchito il proprio palmarès vincendo il Mondiale per Club nel 2019 in biancorosso, per poi alzare al cielo due Coppe Italia (2020 e 2021) e lo Scudetto (2021).

Contentezza nelle sue parole: “Il rinnovo è una nota d’orgoglio per me – dichiara Anzani -. Significa che sono riuscito a lasciare il segno e intendo farlo anche nel prossimo futuro!”-

