Volley, super sfida tra Conegliano e Busto

06-11-2021 14:37

Ben sei anticipi, oggi, sabato 6 novembre, per la sesta giornata del Campionato di Serie A1 di Volley Femminile. Le restati tre partite si giocano sui campi i di Novara, Scandicci.

Al PalaVerde di Treviso, nell’anticipo di sabato 6 novembre (ore 18) la capolista Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano a caccia del successo numeo 71 sfida l’Unet e-Work Busto Arsizio reduce dalla sconfitta interna contro Scandicci.

. L’allenatore di Conegliano, coach Daniele Santarelli ha spiegato : “Le ragazze infortunate stanno certamente meglio e scalpitano per rientrare ad aiutare le compagne. Miriam ha già iniziato a lavorare con la squadra e presto sarà disponibile, la aspettiamo a braccia aperte perché per noi è un valore importantissimo, Monica invece deve pazientare ancora un po’, è dura tenerla a freno, ma a breve tornerà in gruppo anche lei. Busto me la aspetto tosta e difficile come è stato con Monza, loro sono una squadra ostica che come ogni anno viene costruita con intelligenza. Hanno cambiato poco rispetto allo scorso anno aggiungendo una garanzia come Lucia Bosetti, sono una squadra con grande amalgama e le idee chiare, noi siamo pronte ad affrontarle con grande spirito, consapevoli che in casa nostra con i tifosi che ci spingono dovremo fare una partita al top se vogliamo continuare a vincere”.

Al Pala Igor va in scena la sfida tra Igor Gorgonzola Novara e la Bosca San Bernardo Cuneo: 7 le vittorie per le novaresi, 1 per le cuneesi. Le padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per rimanere nella scia della capolista.

La Savino del Bene Scandicci, reduce da 4 successi e seconda in classifica in coabitazione con Novara affronta davanti al pubblicodi casa un Vero Volley Monza in grande spolvero. Sono 16 i precedenti, con 10 vittorie per le toscane e 6 per le brianzole.

Prima sfida assoluta in A1 tra Reale Mutua Fenera Chieri e Acqua & Sapone Roma Volley Club. Si gioca sabato 6 novembre (ore 20:30).

Entrambe reduci dagli stop contro Roma e Bergamo, Il Bisonte Firenze e la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore (sabato 6 novembre ore 17) cercano il riscatto in questo turno di campionato.

Non ci sono precedenti in A1 tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Volley Bergamo 1991, in campo sempre sabato alle ore 18:30. Anche tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Delta Despar Trentino sarà la prima volta sul grande palcoscenico dell’A1.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

6^ GIORNATA

Sabato 6 novembre, ore 17:00 (diretta VBTV)

Il Bisonte Firenze – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore ARBITRI: Salvati-Saltalippi ADDETTO VIDEOCHECK: Tavarini

Sabato 6 novembre, ore 18:00 (diretta VBTV)

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano – Unet e-work Busto Arsizio ARBITRI: Pozzato-Curto ADDETTO VIDEOCHECK: Cardoville

Sabato 6 novembre, ore 18:30 (diretta VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991 ARBITRI: Brunelli-Caretti ADDETTO VIDEOCHECK: Colucci

Sabato 6 novembre, ore 20:30 (diretta Rai Sport+ HD e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Acqua&Sapone Roma Volley Club ARBITRI: Armandola-Rossi ADDETTO VIDEOCHECK: Martinelli

Domenica 7 novembre, ore 17:00 (diretta VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Monza ARBITRI: Brancati-Mattei ADDETTO VIDEOCHECK: Guacci

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Delta Despar Trentino ARBITRI: Canessa-Merli ADDETTO VIDEOCHECK: Porti

Domenica 7 novembre, ore 17:00 (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S. Bernardo Cuneo ARBITRI: Gasparro-Selmi ADDETTO VIDEOCHECK: Ciracì

OMNISPORT