12-12-2022 08:20

Al primo turno della Del Monte Coppa Italia di volley maschile, accedono la Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, WithU Verona, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Allianz Milano e Top Volley Cisterna.

L’ultima giornata di andata della Regular Season non è sufficiente però a definire gli abbinamenti per i Quarti di Finale in gara unica. L’unica certezza è che i campioni d’inverno della Sir Safety Susa Perugia si giocheranno l’accesso alla Final Four di Roma contro la Top Volley Cisterna, ottava nella griglia dopo l’11° turno di andata. A sistemare tutti i pezzi sarà il recupero dell’8° turno tra Cucine Lube Civitanova, sesta e a caccia di un successo da tre punti per prendersi la seconda piazza, e l’Emma Villas Aubay Siena, ultima della classe ma in ripresa. La sfida in programma mercoledì 21 dicembre, alle 20.30, sul campo dell’Eurosuole Forum, sarà decisiva per il conteggio retroattivo della classifica finale al giro di boa e, di conseguenza, per svelare gli altri tre accoppiamenti del primo turno di coppa.

Risultati 11a Giornata di Andata SuperLega Credem Banca:

Emma Villas Aubay Siena – Vero Volley Monza 3-1 (26-24, 22-25, 28-26, 25-21)

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (24-26, 17-25, 25-21, 20-25)

Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano 1-3 (25-23, 22-25, 22-25, 21-25)

Giocata ieri

Top Volley Cisterna – WithU Verona 2-3 (13-25, 25-23, 25-20, 20-25, 13-15)

Giocata il 27 ottobre

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Susa Perugia 1-3 (25-20, 25-27, 18-25, 19-25)

Giocata il 26 ottobre

Valsa Group Modena – Itas Trentino 1-3 (21-25, 21-25, 27-25, 20-25)