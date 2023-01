Volley, SuperLega: vittorie per Trento e Monza

21-01-2023 22:28

Successi per Trento e Brescia nella sedicesima giornata della SuperLega di Volley. I dolomitici hanno vinto il big match del turno superando in quattro set con i parziali di 25-19, 22-25, 25-19, 25-18 la Lube Civitanova, e tornando alla vittoria dopo due sconfitte di fila.

In grande difficoltà i campioni d’Italia, alla terza sconfitta consecutiva e ora quarti in classifica, mentre Trento sale temporaneamente in seconda posizione, raggiungendo Modena a quota 29 punti.

Nell’altra partita del sabato, Monza ha superato Piacenza per 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-15): i brianzoli hnno conquistato il quarto successo consecutivo, che permette loro di portarsi al sesto posto ad una sola lunghezza proprio dagli emiliani, al secondo ko di fila.