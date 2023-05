Il giocatore non ci sarà per l’ultimo atto della competizione

15-05-2023 12:39

Niente finale per Ivan Zaytsev.

Il giocatore azzurro non scenderà in campo per gara 5, tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, in programma mercoledì alle 20.30. La Lube non vuole infatti rischiare, secondo quanto spiega Gazzetta dello Sport, o peggiorare il problema alla spalla che ha fatto saltare all’opposto anche gara 4.

Blengini dovrebbe così ancora affidarsi a Bottolo, poco utilizzato in stagione con Nikolov e Garcia con Yant nel match precedente MVP e top scorer della serata con 24 sigilli