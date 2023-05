Volley, Trento e Civitanova provano l'allungo scudetto: c'è gara 3

Serie in perfetta parità dopo la vittoria, in gara 2, di Civitanova

06-05-2023 10:19

È in perfetta parità la serie scudetto della Superlega. Nelle prime due gare il fattore campo è stato confermato dal successo per 3-1 di Trento alla BLM Group Arena e dalla vittoria al fotofinish di Civitanova all’Eurosuole Forum. Due match combattuti e spettacolari con cornici di pubblico da dieci e lode.

Non sarà da meno il terzo round della serie, in programma domenica 7 maggio, con fischio d’inizio alle 18.00. I gialloblù hanno mostrato di avere una panchina di alto livello grazie alle prestazioni del centrale belga Wout D’Heer, entrato in corsa nel primo match per l’infortunio del serbo Srecko Lisinac e confermato in Gara 2, ma anche per l’impatto dell’atleta ceco Donovan Dzavoronok, inserito giovedì nella seconda metà del match al posto di Matey Kaziyski e rivelatosi una spina nel fianco per i padroni di casa.

Sul fronte Lube si arriva a Gara 3 con il centrale francese Babar Chinenyeze al settimo cielo dopo il titolo di MVP con 18 punti e l’89% di efficacia per quella che è stata senza dubbio la sua migliore prestazione in maglia biancorossa e, probabilmente, dall’approdo in Italia. Tra le note positive per i marchigiani alla vigilia del terzo confronto spiccano i progressi nel rendimento al servizio e in attacco, mentre la correlazione muro-difesa e l’assetto in ricezione vede i dolomitici più a loro agio con la capacità di spezzare il ritmo avversario rientrando in partita anche nelle fasi più complesse. Quel che è certo è la disputa di un quarto match a Civitanova Marche domenica 14 maggio, alle 21.05.