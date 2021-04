Volley, verso gara tre tra Perugia e Lube

La serie per la conquista dello scudetto della Superlega 2021 è in perfetta parità. Domenica la Sir Safety Conad Perugia ha pareggiato la serie riagganciando i marchigiani che avevano vinto gara uno.

Gli umbri, che dopo gara uno hanno esonerato Vital Heynen ora sono guidati dal secondo Carmine Fontana e hanno finalmente potuto contare su Atanasijevic partito finalmente titolare e su un Wilfredo Leon in grande forma.

Dall’altra parte, bene non dimenticarselo c’è comunque la corazzata diretta da Gianlorenzo Blengini con campioni del calibro di Simon e Juantorena.

L’opposto serbo di Perugia, ha detto: “È stata un’ottima prestazione di squadra, la mia non tanto, devo lavorare ancora di più. Ringrazio i compagni che mi hanno aiutato parecchio, dopo così tanto tempo non è stato facile ritrovarsi a giocare. Ma non vedevo l’ora, sognavo di tornare in campo e di farlo con una vittoria. Adesso guardiamo subito a gara 3 quando dovremo giocare ancora meglio. Noi ci proveremo, in spogliatoio c’è un grande clima, siamo pronti a tutto per vincere, ma consapevoli che se vogliamo farlo contro una squadra come Civitanova dovremo dare tutto e sputare sangue in campo”.

OMNISPORT | 20-04-2021 12:20