Volleyball Nations League, i calendari degli impegni azzurri

La FIVB ha modificato gli orari di gioco di alcuni match della Volleyball Nations League 2021, che si svolgerà dal 25 maggio al 27 giugno nella bolla di Rimini. Per l’Italia le prime a scendere in campo saranno le azzurre di Davide Mazzanti contro la Polonia (25 maggio ore 19), mentre la data d’esordio dei ragazzi di Gianlorenzo Blengini è fissata per il 28 maggio sempre contro la squadra polacca alle ore 19:30.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE

Week 1

25 maggio: Italia-Polonia ore 19

26 maggio: Italia-Turchia ore 19

27 maggio: Italia-Serbia ore 21

Week 2

31 maggio: Italia-Russia ore 21

1 giugno: Italia-Giappone ore 19

2 giugno: Italia-Brasile ore 21

Week 3

6 giugno: Italia-Corea del Sud ore 19

7 giugno: Italia-Germania ore 19

8 giugno: Italia-Stati Uniti ore 21

Week 4

12 giugno: Italia-Rep. Dominicana ore 19

13 giugno: Italia-Olanda ore 13.30

14 giugno: Italia-Cina ore 16

Week 5

18 giugno: Italia-Canada ore 19

19 giugno: Italia-Belgio ore 21

20 giugno: Italia-Thailandia ore 13

Semifinali

24 giugno

Finali

25 giugno

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

Week 1

28 maggio: Italia-Polonia ore 19.30

29 maggio: Italia-Slovenia ore 18

30 maggio: Italia-Serbia ore 21

Week 2

3 giugno: Italia-Bulgaria ore 19.30

4 giugno: Italia-Iran ore 16.30

5 giugno: Italia-Canada ore 21

Week 3

9 giugno: Italia-Argentina ore 16.30

10 giugno: Giappone-Italia ore 19.30

11 giugno: Italia-Australia ore 16.30

Week 4

15 giugno: Italia-Usa ore 16.30

16 giugno: Italia-Olanda ore 16:30

17 giugno: Italia-Francia ore 19.30

Week 5

21 giugno: Italia-Brasile ore 16.30

22 giugno: Italia-Russia ore 21

23 giugno: Italia-Germania ore 19.30

Semifinali

26 giugno

Finali

27 giugno

OMNISPORT | 21-05-2021 16:28