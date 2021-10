Volteggio, Asia D'Amato fa la storia

19-10-2021 08:53

La ginnastica artistica italiana continua a riscuotere successi in questo 2021 da ricordare. Dopo la storica medaglia d’argento di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Tokyo al corpo libero, che ha riportato il Tricolore sul podio a Cinque Cerchi nella ginnastica femminile dopo 93 anni di assenza, un’altra buona notizia arriva dai campionati del mondo in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone.

Asia D’Amato si è infatti qualificata alla finale al volteggio: è la prima volta nella storia che un’italiana raggiunge un simile risultato.

La matematica sicurezza è giunta al termine dell’ottava suddivisione, dove la ceca Dominika Ponizilova (12.383), la slovena Tjasa Kysselef (13.233), la vietnamita Doan Quynh Nam Tran (11.966) e Lam Cheuk Chan di Hong Kong (12.683) non sono riuscite a scavalcare la genovese, che ha concluso il turno eliminatorio in terza posizione con 13.816 punti, alle spalle della campionessa olimpica, la brasiliana Rebeca Andrade (14.800) e dell’olandese Elisabeth Geurts (14.350). La finale è in programma sabato 23 ottobre.

Lottare per una medaglia non sarà facile, considerando che tra le concorrenti ci sarà anche la temibile russa Angelina Melnikova, solo quinta a Tokyo, ma Asia, già quarta agli Europei 2019, potrà giocarsela, forte anche delle sorprendenti eliminazioni della canadese Audrey Rousseau e della francese Coline Devillard.

