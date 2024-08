Vuelta, 11a tappa: Dunbar vince in salita, Roglic recupera 37 secondi a O'Connor. Ordine d'arrivo e classifica

Colpo da finisseur per l'irlandese Dunbar, che brucia tutti nella salita finale di Puerto Cruxeiras: sesta posizione per Zana. Roglic accorcia nei confronti della maglia rossa.

Ancora spettacolo sulle strade della Vuelta. Che ha superato la boa di metà corsa, con l’ennesimo finale in salita di un giro che assomiglia sempre più a un festival per gli scalatori. L’undicesima frazione, con partenza e arrivo al Campus Tecnológico Cortizo. Padrón, se l’è aggiudicata Eddie Dunbar, irlandese di nascita, finisseur per vocazione. Suo il guizzo decisivo al termine di una tappa che non ha risparmiato emozioni e che ha consentito a Primoz Roglic di recuperare altri secondi preziosi alla maglia rossa, Ben O’Connor.

Vuelta, undicesima tappa: maxi fuga di trenta corridori

Nella prima parte, segnata dal Puerto San Xusto, primo Gran Premio della Montagna del giorno, il gruppo è rimasto compatto. Poi si è delineata la fuga più interessante, quando un drappello di una trentina di corridori è riuscito a scappar via a un centinaio di chilometri dal traguardo. Tra questi Marco Frigo, Lorenzo Germani, Filippo Zana e Gianmarco Garofoli, bravi a provare a tenere alto l’onore del ciclismo italiano dopo i ritiri di Antonio Tiberi e Giulio Ciccone.

Dunbar beffa Hermans e Poole e fa sua la vittoria di tappa

Le squadre dei big, di fatto, hanno dato il via libera, visto che nel folto drappello non figuravano corridori d’alta classifica. Meurisse ha tentato la sortita solitaria, chiusa però a una quarantina di chilometri dall’arrivo. La vittoria di tappa si è decisa nell’ultimo strappo di Puerto Cruxeiras, quasi tre chilometri con una pendenza media del 9% e picchi ancora più duri, con Verona, Poole e Berrade che hanno tentato l’allungo, raggiunti da Hermans e Narvaez. All’ultimo chilometro, poi, è scappato via Dunbar, che ha beffato Hermans e Poole. Miglior italiano Zana, sesto.

Vuelta, classifica generale: Roglic accorcia rispetto a O’Connor

In classifica generale la novità principale è rappresentata dai 37 secondi guadagnati da Roglic, giunto nel gruppo dei migliori a 3’31” dal vincitore, sulla maglia rossa O’Connor, che stavolta ha viaggiato sul suo passo senza provare a rispondere agli attacchi dei rivali. Per l’australiano vantaggio che rimane superiore ai tre minuti, anche se lo sloveno e Mas sono sempre meno lontani. Ecco l’ordine d’arrivo dell’undicesima tappa della Vuelta, Campus Tecnológico Cortizo. Padrón-Campus Tecnológico Cortizo. Padrón:

E. Dunbar IRL (Team Jayco Alula) in 3h44’52” Q. Hermans BEL (Alpecin-Deceuninck) a 2” M. Pool GBR (Team DSM-Firmenich PostNL) st J. Narvaez ECU (Ineos Grenadiers) a 4” U. Berrade SPA (Equipo Kern Pharma) st

Questa la nuova classifica generale, aggiornata al termine dell’undicesima tappa (miglior italiano Fortunato, ventesimo a oltre 12′ dal leader):

B. O’Connor AUS (Decathlon AG2R La Mondiale) 43h54’54” P. Roglic SLO (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3’16” E. Mas SPA (Movistar) a 3’58” R. Carapaz ECU (EF Education-Easypost) a 4’10” M. Landa SPA (T-REX-Quick Step) a 4’40”

La prossima tappa, la dodicesima in programma giovedì 29 agosto, prevede – indovinate un po’ – l’ennesimo arrivo in salita: 137,4 chilometri da Ourense Termal alla Estacion de Montana de Manzaneda, con finale che coincide con un GPM di prima categoria, 15,4 chilometri al 4,7% con picchi del 12% negli ultimi due chilometri.