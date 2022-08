Vuelta a Espana 2022, terza tappa: bis di Bennett, Affini maglia rossa

21-08-2022 17:15

Nella terza tappa della Vuelta a Espana 2022, 193,5 km con partenza e arrivo a Breda, ultima frazione olandese prima del trasferimento in Spagna, Sam Bennett concede il bis del successo di ieri a Utrecht. L’irlandese della Bora-Hansgrohe ha battuto in volata proprio come ieri il danese Mads Pedersen della Trek-Segafredo, terzo posto per il britannico Dan McLay della Arkea-Samsic. Terzo cambio di maglia rossa di leader della classifica generale su tre tappe all’interno della Jumbo-Visma, vincitrice della cronosquadre di apertura, e stavolta tocca a Edoardo Affini, che ancora una volta per questione di piazzamenti spodesta l’olandese suo compagno di squadra Mike Teunissen.