Vuelta a San Juan, annullata anche l’edizione 2022

03-01-2022 16:47

Come l’anno scorso, anche nel 2022 la Vuelta a San Juan non si disputerà. A causa infatti del peggiorare delle condizioni epidemiologiche in Argentina, il comitato organizzatore ha annunciato che la breve gara a tappe sudamericana non avrà luogo per la seconda stagione consecutiva e che, al suo posto, verrà organizzata una manifestazione aperta solo alle squadre locali.

Pertanto, i tanti corridori e team World Tour che l’avevano messa nel mirino per il proprio debutto stagionale saranno costretti a rivedere i propri piani ed elaborare un programma alternativo.

La speranza è che nel 2023 il Covid-19 possa finalmente dar tregua agli organizzatori e consenta di riallacciare quel filo col ciclismo internazionale interrotto nel 2020 quando a vincere la 38ª edizione della corsa argentina fu Remco Evenepoel davanti a Filippo Ganna.

OMNISPORT