Vuelta di Spagna. 20° tappa: vince Carapaz, Evenepoel ancora leader

10-09-2022 18:47

Richard Carapaz vince la 20° tappa della Vuelta di Spagna, davvero magistrale nell’indovinare al meglio i tempi di quando partire e quando staccare i propri avversari. Successi a Peñas Blancas, Sierra de la Pandera e Puerto de Navacerrada oltre al successo nella classifica scalatori per Carapaz, che passa dall’essere la grande delusione della prima settimana di gara a uno dei migliori prima della fine.

Secondo posto per Thymen Arensman, terzo Juan Ayuso. Sorride Remco Evenepoel, leader della classifica che oggi non ha dovuto neanche faticare per conservare la maglia Roja. Resta di oltre 2 minuti il vantaggio su Mas, di 5 su Ayuso.

L’ordine di arrivo della 20° tappa della Vuelta:

1. Richard Carapaz 4h41’34”

2. Thymen Arensman +8”

3. Juan Ayuso +13”

4. Jai Hindley +13”

5. Enric Mas +13”

6. Remco Evenepoel +15”

7. Louis Meintjes +15”

8. Miguel Ángel López +15”

9. João Almeida +17”

10. Sergio Higuita +32”

11. Ben O’Connor +1’11”

12. Alejandro Valverde +1’23”

18. Carlos Rodríguez +1’23”

La classifica generale della Vuelta:

1. Remco Evenepoel 78h00’12”

2. Enric Mas +2’05”

3. Juan Ayuso +5’08”

4. Miguel Ángel López +5’56”

5. João Almeida +7’16”

6. Thymen Arensman +7’56”

7. Carlos Rodríguez +7’57”

8. Ben O’Connor +10’30”

9. Rigoberto Uran +11’04”

10. Jai Hindley +12’01”

11. Louis Meintjes +13’52”

12. Jan Polanc +21’22”

13. Alejandro Valverde +25’39”

14. Richard Carapaz +28’18”