Vuelta di Spagna, Alberto Dainese: "Spero di poter migliorare questo risultato"

Una giornata positiva per i nostri colori in questaq 4° tappa della Vuelta di Spagna, con Alberto Dainese che si piazza quarto. Un risultato più che discreto per il velocista italiano nello sprint vinto dall’olandese Fabio Jakobsen. Nel comunicato della sua squadra, queste sono state le sue parole dopo la prestazione odierna:

“E’ stato tutto abbastanza calmo e rilassante per gran parte della giornata, poi a circa 25 chilometri dal traguardo abbiamo cercato di organizzare la squadra ed andare in testa. La strada era leggermente in discesa e super veloce ed il gruppo molto frenetico. A volte ci siamo persi ma altre volte siamo riusciti a stare uniti […] I ragazzi hanno lavorato sodo per portarmi in posizione prima della piccola salita a tre chilometri dalla fine e da lì ho provato a fare un po’ da solo. Ho lanciato il mio sprint un po’ lontano, dalle retrovie, ma vedo che le gambe ci sono e mi sono sentito meglio degli altri giorni quindi spero di poter migliorare questo risultato”.

OMNISPORT | 17-08-2021 19:34