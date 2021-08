Vuelta Espana: superbo sprint di Cort Nielsen a Cordoba, Bagioli 2°

Magnus Cort Nielsen si conferma come uno degli uomini più in forma alla Vuelta Espana 2021. Il danese della EF Education-Nippo, dopo aver vinto all’Alto de la Montaña de Cullera e aver sfiorato il successo ieri a Valdepenas de Jaen, ha infatti concesso il bis conquistando allo sprint la frazione di Cordoba.

Decisivo, dopo la chiusura del gruppo sui 4 attaccanti andati in avanscoperta nel finale, lo spunto veloce del classe 1993 di Bornholm che, di forza, ha resistito sul rettilineo finale alla rimonta di Andrea Bagioli, al secondo piazzamento tra i primi tre in questa Vuelta.

Alle spalle dei primi due, Michael Matthews ha completato il podio di giornata davanti a Matteo Trentin (4°) e Andreas Kron (5°), mentre Gianluca Brambilla ha chiuso al 9° posto una giornata comunque positiva per i colori italiani.

In classifica generale nessun problema per Odd Christian Eiking il quale, terminando in gruppo, non ha avuto problemi nel mantenere la maglia rossa davanti a Guillaume Martin e a Primoz Roglic, finito (senza conseguenze) ancora a terra.

ORDINE D’ARRIVO

1. Magnus Cort Nielsen (DEN/EF Education-Nippo) – 3:44:20

2. Andrea Bagioli (ITA/Deceuninck-Quick Step) – m.t.

3. Michael Matthews (AUS/BikeExchange) – m.t.

4. Matteo Trentin (ITA/UAE Emirates) – m.t.

5. Andreas Kron (DEN/Lotto-Soudal) – m.t.

6. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) – m.t.

7. Antonio Jesús Soto (ESP/Euskaltel-Euskadi) – m.t.

8. Anthony Roux (FRA/Groupama-FDJ) – m.t.

9. Gianluca Brambilla (ITA/Trek-Segafredo) – m.t.

10. Martijn Tusveld (NED/Dsm) – m.t.

CLASSIFICA GENERALE

1. Odd Christian Eiking (NOR/Intermarché-Wanty) – 45:33:18

2. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) a 0:58

3. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:56

4. Enric Mas (ESP/Movistar) a 2:31

5. Miguel Ángel López (COL/Movistar) a 3:28

6. Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) a 3:55

7. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) a 4:46

8. Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) a 4:57

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) a 5:03

10. Felix Grobschartner (AUT/Bora-Hansgrohe) a 5:38

OMNISPORT | 26-08-2021 17:34