Vuelta, Storer: “Dedico la mia maglia a pois ai miei compagni di squadra”

Michael Storer è stato una delle grandi rivelazioni della Vuelta a España 2021. L’australiano sulle strade spagnole si è addirittura superato andando a conquistare due tappe e la maglia a pois della classifica degli scalatori.

Storer, peraltro, è prossimo a lasciare il Team DSM per trasferirsi alla Groupama-FDJ. Con la squadra transalpina, nei prossimi anni, Storer proverà a fare classifica nei grandi giri. Il giovane australiano, infatti, è molto forte sia in salita che in discesa e ha un potenziale interessante, seppur fin qui parzialmente inespresso tra i professionisti, anche a cronometro.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Michael Storer sulla sua Vuelta da incorniciare: “Sono veramente contento della mia Vuelta, ha ottenuto risultati che mai avrei potuto immaginare. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto e di ciò che hanno fatto i miei compagni di squadra. Dedico a loro la mia maglia a pois. In questi ventuno giorni abbiamo lavorato in modo fantastico e siamo cresciuti aiutandoci tra noi“.

OMNISPORT | 06-09-2021 15:07