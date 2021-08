Vuelta, Trentin amareggiato per la volata

Matteo Trentin ha commentato la volata della tredicesima tappa della Vuelta che lo ha visto chiudere al secondo posto dietro a Senechal: “Fondamentalmente, è andata come da previsioni. Entrare negli ultimi chilometri nelle posizioni di testa era cruciale per sprintare tra i primi cinque”.

“Sfortunatamente, nella curva a 3,5 chilometri dal traguardo arrivavo da dietro e mi sono trovato davanti Pidcock, che è andato molto largo, quindi non ho potuto affrontare in maniera efficace la curva e ci ho messo un buon 500 metri per chiudere. E, da quel momento, ho fatto fatica a ogni curva, trovandomi ogni volta a dover recuperare terreno. E questo mi è costato la vittoria”, le parole riprese da Spazio Ciclismo.

