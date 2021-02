West Ham-Tottenham, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida di Premier League tra West Ham United e Tottenham. Il West Ham ha perso tutte le ultime tre gare interne contro il Tottenham in Premier League; la serie più lunga di sconfitte interne contro gli Spurs nella storia degli Hammers in campionato. Gli Spurs vogliono cambiare rotta dopo il periodo negativo, ma non sarà facile farlo nel derby contro il West Ham.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen. Lingard, Fornals; Antonio. Allenatore: David Moyes

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Tanganga, Sanchez, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura, Lamela, Son; Kane. Allenatore: José Mourinho

OMNISPORT | 21-02-2021 12:44