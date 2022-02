West Ham, Zouma fuori rosa dopo maltrattamenti al gatto

10-02-2022 12:27

Bufera su Kurt Zouma. Il giocatore del West Ham è stato messo fuori rosa e multato per circa 300mila euro. Il motivo? Il video, diventato virale, in cui maltratta un gatti. Una reazione ferma e decisa da parte del club che non si è fermato dopo le scuse del difensore.

I guai non sono finiti qui: la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha preso in affido temporaneo i due gatti del giocatore. Ci sono anche le indagini in corso da parte della polizia dell’Essex dove vive a Londra il calciatore. Non solo tanti sponsor si stanno tirando indietro: tra questi anche Adidas che ha confermato di aver concluso ogni tipo di rapporto con il francese.

OMNISPORT