Wimbeldon, si ferma la corsa di Roger Federer: Hurkacz lo annienta in 3 set

Questa volta possiamo dirlo: è la resa di un Campione, uno di quelli veri. Federer non perdeva tre set a zero a Wimbledon dalla sconfitta nel 2002 contro Mario Ancic. Oggi, contro il numero 18 del mondo Hurbert Hurkacz, l’elvetico viene dominato in 3 set perdendo col punteggio finale di 6-3 7-6(4) 6-0 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Hurkacz è il secondo polacco in semifinale ai Championships dopo Janowicz nel 2013. In semifinale, sfiderà il vincente della sfida Berrettini o Auger-Aliassime.

La partita in breve:

31 errori non forzati sono la fotografia della partita di Re Roger, che paga le fatiche dei primi 4 turni vincenti per arrivare fino a questo punto. Hurkacz invece chiude con 10 ace, 36 vincenti e con percentuali molto alte di punti sia con la prima (79%) sia con la seconda di servizio (56%).

Federer si salva clamorosamente nel quarto game, recuperando da 0-40 e pareggiando poi sul 2-2. Il break però arriva nel sesto game, col polaccoche si porta sul 4-2. Nessuna concessione dal vincitore dell’ultimo 1000 a Miami, che chiude il set sul 6-3.

La partita vera però è nel secondo parziale, con un Federer in ripresa che ottiene il break nel secondo game e poi salva tre palle del controbreak nel gioco successivo, portandosi sul 3-0. Federer poi perde però il servizio nel settimo game. Hurkacz pareggia ed il set arriva inevitabilmente al tie-break, dove Federer commette troppi errori ed il polacco allunga sul 5-2 e poi chiude sul 7-4.

Il terzo set invece è un vero e proprio dominio di Hurkacz, che ottiene il break nel secondo game dopo una battaglia tirata e, da li, non sbaglia più niente. 6-0 e prima semifinale Slam per il numero 18 del mondo.

OMNISPORT | 07-07-2021 19:40