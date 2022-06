Wimbledon 2022, ufficiale l'entry list degli uomini

04-06-2022 11:26

Dopo le tantissime polemiche che hanno accompagnato l’avvicinamento a Wimbledon a causa dell’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, l’All England Club ha finalmente diramato l’entry list per il tabellone principale di Wimbledon.

Presenti cinque italiani nella lista: Matteo Berrettini, Jannik Sinner (in bilico), Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Dubbi invece sia su Alexander Zverev, che probabilmente non parteciperà al Championship dopo l’infortunio di ieri alla caviglia nella semifinale Roland Garros contro Nadal. Anche lo stesso maiorchino non è sicuro di andare a Londra dopo Wimbledon.

Questa l’entry list 2022 di Wimbledon

1 DJOKOVIC, Novak (SRB) 1

2 ZVEREV, Alexander (GER) 3

3 TSITSIPAS, Stefanos (GRE) 4

4 NADAL, Rafael (ESP) 5

5 ALCARAZ, Carlos (ESP) 6

6 THIEM, Dominic (AUT) PR 6

7 RUUD, Casper (NOR) 8

8 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN) 9

9 BERRETTINI, Matteo (ITA) 10

10 NORRIE, Cameron (GBR) 11

11 SINNER, Jannik (ITA) 12

12 HURKACZ, Hubert (POL) 13

13 FRITZ, Taylor (USA) 14

14 SHAPOVALOV, Denis (CAN) 15

15 SCHWARTZMAN, Diego (ARG) 16

16 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) 17

17 OPELKA, Reilly (USA) 18

18 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP) 19

19 DIMITROV, Grigor (BUL) 20

20 DE MINAUR, Alex (AUS) 21

21 MONFILS, Gael (FRA) 22

22 CILIC, Marin (CRO) 23

23 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO) 25

24 ISNER, John (USA) 26

25 TIAFOE, Frances (USA) 27

26 CORIC, Borna (CRO) PR 27

27 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro (ESP) 28

28 VAN DE ZANDSCHULP, Botic (NED) 29

29 KORDA, Sebastian (USA) 30

30 KECMANOVIC, Miomir (SRB) 31

31 EVANS, Daniel (GBR) 32

32 PAUL, Tommy (USA) 33

33 BROOKSBY, Jenson (USA) 34

34 SONEGO, Lorenzo (ITA) 35

35 GARIN, Cristian (CHI) 36

36 BAEZ, Sebastian (ARG) 38

37 RUNE, Holger (DEN) 40

38 BUBLIK, Alexander (KAZ) 41

39 RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP) 42

40 MARTINEZ, Pedro (ESP) 43

41 CERUNDOLO, Francisco (ARG) 44

42 HUMBERT, Ugo (FRA) 45

43 MOLCAN, Alex (SVK) 47

44 GOFFIN, David (BEL) 48

45 GIRON, Marcos (USA) 49

46 DJERE, Laslo (SRB) 51

47 FOGNINI, Fabio (ITA) 52

48 BONZI, Benjamin (FRA) 53

49 ALTMAIER, Daniel (GER) 54

50 FUCSOVICS, Marton (HUN) 55

51 KRAJINOVIC, Filip (SRB) 56

52 MUSETTI, Lorenzo (ITA) 57

53 MCDONALD, Mackenzie (USA) 58

54 CORIA, Federico (ARG) 59

55 OTTE, Oscar (GER) 60

56 RUUSUVUORI, Emil (FIN) 61

57 DELBONIS, Federico (ARG) 62

58 CRESSY, Maxime (USA) 63

59 GRIEKSPOOR, Tallon (NED) 64

60 RINDERKNECH, Arthur (FRA) 65

61 LAJOVIC, Dusan (SRB) 66

62 PAIRE, Benoit (FRA) 67

63 GASTON, Hugo (FRA) 68

64 MURRAY, Andy (GBR) 69

65 DUCKWORTH, James (AUS) 70

66 KWON, Soonwoo (KOR) 71

67 VESELY, Jiri (CZE) 72

68 MANNARINO, Adrian (FRA) 73

69 NAKASHIMA, Brandon (USA) 74

70 GASQUET, Richard (FRA) 75

71 BEDENE, Aljaz (SLO) PR 75

72 KYRGIOS, Nick (AUS) 76

73 LEHECKA, Jiri (CZE) 77

74 TABILO, Alejandro (CHI) 78

75 SOUSA, Joao (POR) 79

76 KUDLA, Denis (USA) 80

77 MAJCHRZAK, Kamil (POL) 81

78 THOMPSON, Jordan (AUS) 82

79 ANDUJAR, Pablo (ESP) 83

80 KOKKINAKIS, Thanasi (AUS) 85

81 HALYS, Quentin (FRA) 86

82 DELLIEN, Hugo (BOL) 87

83 TABERNER, Carlos (ESP) 88

84 KOEPFER, Dominik (GER) 89

85 ETCHEVERRY, Tomas Martin (ARG) 90

86 MUNAR, Jaume (ESP) 91

87 JOHNSON, Steve (USA) 92

88 MILLMAN, John (AUS) 93

89 NISHIOKA, Yoshihito (JPN) 94

90 LAAKSONEN, Henri (SUI) 95

91 YMER, Mikael (SWE) 96

92 GOJOWCZYK, Peter (GER) 97

93 BAGNIS, Facundo (ARG) 98

94 STRUFF, Jan-Lennard (GER) 99

95 MONTEIRO, Thiago (BRA) 100

96 BERANKIS, Ricardas (LTU) 101

97 BALAZS, Attila (HUN) PR 101

98 CARBALLES BAENA, Roberto (ESP) 102

99 POPYRIN, Alexei (AUS) 103

100 DANIEL, Taro (JPN) 105

101 DRAPER, Jack (GBR) 106

102 QUERREY, Sam (USA) 107

103 GALAN, Daniel Elahi (COL) 108

104 VERDASCO, Fernando (ESP) 109

Riserve

1 TSENG, Chun-Hsin (TPE) 110

2 LOPEZ, Feliciano (ESP) 111

3 ALBOT, Radu (MDA) 112

4 SOCK, Jack (USA) 113

5 HANFMANN, Yannick (GER) 114

6 GOMBOS, Norbert (SVK) 115

7 KOZLOV, Stefan (USA) 116

8 MORAING, Mats (GER) 117

9 CUEVAS, Pablo (URU) 118

10 HUESLER, Marc-Andrea (SUI) 120

11 TRAVAGLIA, Stefano (ITA) 121