Wimbledon, Berrettini contro la mancata assegnazione di punti

13-06-2022 18:53

Nella conferenza stampa pre-torneo al Queen’s Berrettini, che ha vinto lo scorso anno, ha parlato così dell’esclusione dei russi e bielorussi: “La mia opinione è che per i giocatori russi e bielorussi non è facile da digerire (la loro esclusione) però allo stesso tempo anche per gli altri giocatori, non solo quelli che perderanno punti ma anche quelli che non li guadagneranno, non è stata la decisione più corretta. Soprattutto perché nel mio caso ho preso delle decisioni a livello di programmazione per non forzare la mano, saltando Parigi, e se l’avessi saputo prima probabilmente avrei cambiato qualcosa“.

Berrettini spiega perché anche a livello personale non ha gradito la scelta: “Nel mio caso specifico, se dovessi vincere tre tornei di fila andrei indietro in classifica. Il ranking funziona che più giochi bene e più sali, quindi sarebbe una situazione strana. Capisco che è una situazione difficile per tutti ma nel mio caso vengo penalizzato abbastanza. Avrei preferito che questa decisione fosse stata presa in modo diverso, magari chiedendo ai giocatori. Nessuno ci ha chiamato, o chiesto la nostra opinione e credo che non dovrebbe funzionare così. Forse si poteva evitare in qualche modo visto che si tratta della decisione più grande presa dall’ATP in, non so, 20 anni che io sappia”.

Berrettini conclude: “Ho parlato con l’ATP, i vari manager e i giocatori, e pare che la decisione sia presa. Non ci saranno modifiche. Devo accettarlo. È anche difficile giocare perché hai questo pensiero in mente: io so che indipendentemente da quanto gioco bene uscirò probabilmente dai primi 20. Sarà più difficile ma bisogna giocare. Io credo che ogni giocatore andrà lì a giocare Wimbledon indipendentemente dai punti, si tratta di uno Slam e se ho letto bene sarà il record di montepremi. Io non ho visto nessun giocatore dire che non ci andrà”.