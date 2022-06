Wimbledon, Djokovic ha già occhi per lo US Open: "Se non posso andare, non andrò"

30-06-2022 09:18

Nole Djokovic sta scaldando il motore in vista delle partite serie a Wimbledon. Nella giornata di ieri ha passato il secondo turno battendo Thanasis Kokkinakis e, intervistato poi dai media serbi, gli viene chiesto della sua partecipazione all’ultimo Major della stagione, ovvero lo US Open.

Stando alle regole attuali, infatti, a Nole non sarebbe concesso di partecipare allo Slam in quanto non in regola con le vaccinazioni per il Covid-19. Questa è stata la risposta dell’ex numero uno del mondo:

“Al momento nessun non vaccinato può entrare negli States. Mi erano arrivate delle voci ufficiose che qualcuno avrebbe passato il border, qualche persona che non è ‘conosciuta’, ma io non proverei di certo a entrare negli Usa se non è consentito. Alcuni credono che io abbia sbagliato in Australia, ma è stato esattamente il contrario – c’era un’esenzione, eccetera, non torniamo sull’argomento. La conclusione è: se mi viene detto che non posso andare, non giocherà, non mi metterei mai in simile situazione. Anche se riuscissi a passare la dogana, mi vedrebbero giocare in TV e verrebbero a prendermi”.

Nole però si pone degli interrogativi sui metodi di selezione e di ingresso negli States:

“Parlando seri, ho parlato con Tennys Sandgren giorni fa. Volevo dirgli grazie per il sostegno che mi ha dato pubblicamente in questa situazione. Lui dice cose sensate: se i giocatori non vaccinati non possono giocare nello US Open, dunque dovrebbe riguardare ogni persona. Non comprendo perché Tennys possa competere dato che è cittadino americano e io non posso. Se avessi un passaporto comunitario o una green card, potrei andare. Magari c’è una logica politica dietro a tutto ciò, ma preferirei non parlarne e potete capire il motivo”.