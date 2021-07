Wimbledon, Federer non lascia scampo a Sonego

Roger Federer non perdona. Con il 7-5, 6-4, 6-2 inflitto a Lorenzo Sonego agli ottavi di finale continua la propria marcia verso il nono titolo a Wimbledon, un percorso che ora lo porterà a scontrarsi contro il vincente del match tra Hurkacz e Medvdedv.

Niente da fare dunque per il tennista azzurro che cullava il sogno di imporsi sul Centrale contro l’elvetico e fermare la sua rincorsa all’ennesimo titolo ai Championships.

Il primo set è quello più equilibrato e vede Sonego far mostra di tutta la sua grinta quando, sotto 4-5 e servizio Federer, strappa la battuta al più navigato avversario. La spinta emotiva del break dura pochissimo perché il torinese purtroppo si fa immediatamente controbreakkare dando così modo a Federer di involarsi e chiudere i conti sul 7-5.

Nel secondo parziale, a far la differenza è il break che lo svizzero ottiene nel quinto gioco, un vantaggio che poi senza particolari patemi il numero 8 ATP trasforma in un comodo 6-4. Sotto 2-0, Sonego perde verve e convinzione cedendo immediatamente la battuta nel terzo set, parziale che poi Federer, avendo messo la pratica in discesa, archivia con un netto 6-2.

Finisce dunque agli ottavi il cammino di Sonego nello Slam londinese, un torneo dove comunque il piemontese classe 1995 si è tolto la bella soddisfazione di approdare alla seconda settimana e giocarsi il passaggio del turno contro uno dei giocatori più iconici del circuito, uno che a Church Road è di casa.

OMNISPORT | 05-07-2021 21:22