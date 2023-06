Wimbledon, Fognini deve dare forfait

Il tennista azzurro salterà la stagione sull'erba dopo l'infortunio al Roland Garros.

15-06-2023 18:59

La notizia era nell’aria ma adesso c’è la certezza: Fognini non giocherà a Wimbledon. Questo il post su Instagram del tennista azzurro: “Il recupero sta procedendo bene, ma purtroppo ho ancora un’ematoma di un centimetro. Spero di tornare in campo il prima possibile”. Fognini adesso deve guardare avanti: “L’obiettivo è quello di giocare i Masters 1000 di Cincinnati e Montreal, più lo US Open ad agosto-settembre”.