Wimbledon, Hurkacz gioca in sostegno all'Ucraina: la sua iniziativa

26-06-2022 23:30

Hubert Hurkacz, n. 10 ATP, dimostra di essere un vero campione sia dentro che fuori dal campo. A poche ore dall’inizio dell’edizione 2022 di Wimbledon, il tennista ha annunciato sui social che devolverà 100 euro alla popolazione ucraina che sta combattendo contro la Russia per ogni Ace che realizzerà nel corso dei Championship.

“Mi impegno a donare 100 euro per ogni ace che realizzerò a Wimbledon per aiutare e sostenere il popolo ucraino. Spero che il mio servizio funzioni bene”. Queste le parole di Hurkacz, che come ci ricorda Sky Sport ha già realizzato 452 ace nel 2022.