Wimbledon, Kyrgios fatica ma passa in 5 set

28-06-2022 17:31

Subito match intenso per Nick Kyrgios, australiano che sull’erba si è sempre ben comportato. Il tennista, al primo turno ha battuto al termine di una lotta in cinque set il britannico Paul Jubb per 3-6 6-1 7-5 6-7 7-5.

Al prossimo turno uno tra Krajinovic e Lehecka. Kyrgios è uscito indenne dalla battaglia non senza proteste, dalla superficie ritenuta troppo rapida a lamentele di vario tipo.

Per quanto riguarda gli altri match il due volte semifinalista Richard Gasquet vince al quinto set contro il portoghese Joao Sousa in quasi tre ore e mezza.

Mikael Ymer vince, invecem in tre set con il tedesco Altmaier (6-3 7-5 7-5) e ora sfiderà Jannik Sinner al secondo turno.