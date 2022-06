Wimbledon, Nadal e l'indizio sulla sua partecipazione al Major

13-06-2022 16:16

Rafael Nadal ha vissuto in modo molto intenso questi primi sei mesi del 2022. La vittoria all‘Australian Open gli ha permesso di staccare Federer e Djokovic come numero di Slam vinti, e la conquista del 14° titolo al Roland Garros lo pone sempre di più nella leggenda della racchetta. Sono 22 al momento gli Slam del mancino di Mancor, con l’obiettivo Grande Slam che al momento sembra anche alla portata.

Il prossimo passo sarà Wimbledon, torneo che Nadal farà di tutto per giocare. La procedura al nervo del piede alla quale si è sottoposto dopo Parigi, almeno secondo le dichiarazioni del zio di Nadal Toni, dovrebbe aver sortito l’effetto desiderato. Niente più infiltrazioni dunque, ma una stabilità che gli potrebbe permettere di scendere in campo all’All England Club.

Nadal aveva suggerito che, se il fisico glielo avesse permesso, sarebbe volato a Londra. Infatti, come promesso, L’iberico ha ripreso ad allenarsi sui campi d’erba presso il Mallorca Country Club di Santa Ponca, in modo da valutare la sua tenuta fisica e decidere se partecipare o no. Certo è che, se sarà a Londra, sarà solamente per vincere.