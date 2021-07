Wimbledon, Nole Djokovic non concede neanche un set a Kulda: Ottavi raggiunti

La corsa del numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic verso il titolo Slam numero 20 in carriera prosegue spedita e senza particolari intoppi. Di certo non può essere Denis Kulda (che in cinque match giocati finora a Londra tra qualificazioni e tabellone principale aveva eliminato tre italiani, cioè Pellegrino, Gaio e Seppi) colui che si metterà sulla strada del serbo verso il titolo di Wimbledon, e infatti l’americano, entrato nel Championship da qualificato, viene spazzato via in 3 set col pilota automatico: 6-4 6-3 7-6(7) in due ore e 20 minuti.

Agli Ottavi di finale, traguardo raggiunto per la 13a volta in carriera, il Djoker affronterà Cristian Garin (n° 20 del mondo). I due si sono incontrati solo una volta, in ATP Cup, nel gennaio 2020: vittoria in due set per il Djoker.

Eliminato invece Diego Schwartzman. L’argentino, numero 11 Atp e testa di serie numero 9 a Londra, si e’ arreso in quattro set all’ungherese Marton Fucsovics, 48° nel ranking mondiale, che al debutto aveva battuto Jannik Sinner: 6-3 6-3 6-7(6) 6-4 il punteggio in oltre tre ore di gioco.

