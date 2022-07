Wimbledon, Sonego alla prova Nadal: “Servirà una prestazione pazzesca”

01-07-2022 15:45

Sarà un confronto da non perdere quello che domani vedrà Rafael Nadal opposto a Lorenzo Sonego nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, torneo dove lo spagnolo sta coltivando ancora il sogno Grande Slam

“Servirà una prestazione pazzesca. Ma forse l’erba è la superficie migliore per incontrarlo. Dovrò sicuramente essere molto aggressivo con servizio e dritto” ha dichiarato Sonego alla vigilia.

“Su questa superficie essere attendisti non conviene a nessuno e mi trovo bene perché la palla salta meno, me la trovo ad altezza fianco per il rovescio, preferisco così per giocarlo piatto. Mi può aiutare anche il fatto di aver giocato sul Centrale l’anno scorso contro Federer, almeno un pochino di esperienza ce l’ho” ha affermato sicuro il piemontese.