Wizards, Bradley Beal al lavoro per migliorarsi ancora

Ha le idee ben chiare Bradley Beal che, senza perdere tempo, quest’estate si è messo d’impegno a lavorare su quegli aspetti del gioco che, a suo avviso, possono portarlo a diventare un giocatore ancora più letale.

In particolare il numero 3 dei Washington Wizards ha rivelato come in palestra negli ultimi tempi si sia focalizzato su tiro da tre punti e gioco in post , fondamentali questi che, se migliorati, sicuramente gli permetteranno di essere molto più pericoloso in attacco.

“Voglio cominciare a tirare da più lontano . Non dico di voler competere con Dame. Io non sono Logo Lillard . Ma voglio tirare da più lontano e tirare più spesso da 3,” ha affermato la star degli Washington Wizards a NBC Sports Washington.

Reduce da un’annata in cui ha tirato solamente con il 34.9% dalla lunga distanza (percentuale peggiore della carriera), il nativo di St.Louis oltre ad aumentare il proprio range di tiro vuole essere sempre più bidimensionale aumentando la sua produttività spalle a canestro .

“Oltre che a tirare più triple voglio migliorare e giocare di più in post. Questo probabilmente anche perché Gregg Popovich pensa che sia un po’ più grosso. Voglio essere capace di farmi trovare lì e farne uscire qualcosa di buono” ha dichiarato deciso il prodotto dei Gators.

