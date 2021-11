Wizards-Bulls coppia da primato, Westbrook trascina i Lakers

11-11-2021 08:28

C’è una strana coppia in vetta alla Eastern Conference, formata da Washington e Chicago.

Gli Wizards (24 punti per Montrezl Harrell) e i Bulls (cinque giocatori in doppia cifra, 23 punti per LaVine e 21 per Lonzo Ball) liquidano infatti rispettivamente Cavaliers (94-97) e Mavs (117-107) e approfittano della sconfitta di Miami, piegata dai Lakers dopo un supplementare (120-117) e raggiunta sul 7-3 dai Nets, passati agevolmente in casa dei Magic (90-123) con 30 punti di Kevin Durant e la 59° tripla doppia della carriera di James Harden.

Los Angeles centra la seconda vittoria consecutiva al termine di un match intensissimo nel quale ha brillato Russell Westbrook, autore di una tripla doppia (5 punti, 12 rimbalzi e 14 assist), sufficiente per non far sentire troppo l’assenza di LeBron James, complice anche un Anthony Davis da 24 punti e 13 rimbalzi e un ottimo Malik Monk, autore di 27 punti dalla panchina.

Gli Heat, alla terza sconfitta di fila, trattengono il fiato per Jimmy Butler, fuori nel primo tempo per una distorsione alla caviglia: non sono bastati i 28 punti di Bam Adebayo e i 2 di Tyler Herro.

OMNISPORT