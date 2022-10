WNBA, confermata la condanna in Russia a Brittney Griner

25-10-2022 15:50

Non sembra ci sia via d’uscita per Brittney Griner, la cestista statunitense detenuta in Russia da febbraio, fermata in Aeroporto con l’accusa di possesso di stupefacenti.

Nella giornata di oggi la Corte d’Appello di Mosca ha inoltre confermato la condanna a 9 anni. La giocatrice, che in questi mesi è apparsa scossa e debilitata e che è arrivata a scrivere una lettera al Presidente Biden era presente in video collegamento.

Nelle ultime ore i legali della stella della WNBA Maria Blagovolina e Alexander Boykov, si erano detti fiduciosi su una riduzione di pena.