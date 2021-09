Wolff sponsorizza De Vries: “Merita un posto un F1”

Col passare delle settimane tutti i tasselli sono andati al loro posto e quasi ogni sedile rimasto in libero in Formula Uno è stato occupato.

Restano pochissime infatti, a livello di lineup dei team, le incognite per la prossima stagione. All’appello in particolare, tolta l’Aston Martin che anche nel 2022 dovrebbe proporre la coppia Sebastian Vettel-Lance Stroll, manca solo l’Alfa Romeo che deve ancora decidere chi affiancare a Valtteri Bottas.

Per piloti molto validi come Nyck De Vries dunque, elogiato con insistenza da Toto Wolff, rimangono pochissime chance di far parte del circus della Formula Uno il prossimo anno.

“Nyck è un ragazzo molto forte, è intelligente ed ha vinto in tutte le classi. Lui è il primo campione Mercedes nella classe elettrica e merita un posto in F1” ha affermato il team principal della Mercedes.

“Ma non voglio perderlo per un altro campionato di Formula E. Sarà il nostro ultimo campionato lì quindi sarebbe importante restasse dove si trova. Ma se si apre una porta per lui in F1 noi lo supporteremo”.

Wolff ha poi detto la sua su come si è sviluppato il mercato piloti questa stagione.

“Il mercato non è stato un tema delicato ma era importante farlo con uno spirito corretto. Prima di tutto volevo capire dove sarebbe andato Valtteri, perché è un ragazzo della nostra famiglia. Saputo che era indirizzato in Alfa abbiamo poi parlato con Russell per guardare i contratti. All’inizio dell’estate sapevamo dove sarebbe andato Valtteri e a Spa abbiamo parlato con George” ha chiosato il manager austriaco.

