Wolff su Hamilton: "Il suo silenzio? Perché non ha parole"

26-12-2021 18:12

Il futuro di Lewis Hamilton in F1 è l’argomento caldo di questi giorni. La rabbia per l’ultimo GP non è ancora stata sbollita, come ha confermato Toto Wolff al sito tedesco Motorsport-total.com: “Siamo stati tutti scossi da forti emozioni e Lewis in particolare. È stato il vincitore del Mondiale fino all’ultimo giro, poi ti prendono tutto per un secondo. Certo che perdi la fiducia, perché non puoi capire cosa è appena successo”.

Hamilton, per il momento, si è limitato a scomparire. Anche sui social, dove il pilota inglese ha smesso di seguire la F1: “Il silenzio c’è, ovviamente, perché non ha parole”, aggiunge il capo della Mercedes.

Dopo l’ultima gara, l’unico momento dove Hamilton è apparso sereno è stato durante la cerimonia che lo ha reso Cavaliere britannico: “Quello che gli ho detto prima della cerimonia è stato che avrebbe dovuto prendersi quelle poche ore per rendere omaggio al lavoro e alle esibizioni della sua vita, che dovrebbe cercare di portare con sé quei momenti positivi. Penso che sia quello che ha fatto. Si vedeva anche quanto fosse onorevole per lui”, ha concluso Wolff. Dopo, però, il buio. E adesso, tutti attendono la decisione di Lewis Hamilton.

