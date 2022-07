World League Pallavolo 2022: Italia-Stati Uniti 13-9

27-07-2022 21:37

Il settebello vince la Waterpolo World League 2022 di scena a Strasburgo battendo gli Stati Uniti nella finale vinta con merito per 13-9. La nazionale maschile ha fornito una prova magistrale, conquistando l’unico trofeo che mancava nel palmarès. Il risultato finale è scaturito da un ottimo allungo nella seconda parte dell’incontro, nonostante i vari tentativi di una rimonta americana fortunatamente stroncati sul nascere. La Nazionale di Sandro Campagna ha compiuto un percorso netto con ben cinque vittorie e solo una sconfitta nella gara inaugurale dei gironi proprio contro la nazionale statunitense battuta questa sera, con lo stesso risultato ma in favore di questi ultimi.

Nella finale per il terzo e quarto posto, andata in scena alle 18.00 la Spagna ha battuto la Francia per 11-8 e si è aggiudicata la medaglia di bronzo davanti il pubblico di casa.