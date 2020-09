Wout Van Aert dice grazie alla sua squadra, la Jumbo-Visma, dopo avere vinto la quinta tappa del Tour de France, la Gap-Privas.

“Mi ha permesso di giocarmi le mie carte – racconta il talentuoso belga dopo avere tagliato il traguardo -. Quando si è in condizione tutto è più semplice, per due terzi di tappa non è successo niente e quindi ho avuto tempo in più per recuperare dopo lo sforzo del giorno precedente. E ora torno al lavoro per Roglic”.

OMNISPORT | 02-09-2020 18:08