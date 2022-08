WTA 1000 Cincinnati: Giorgi contro una qualificata, primo turno Serena Williams-Raducanu

14-08-2022 13:08

Nel primo turno del WTA 1000 di Cincinnati ci sarebbe dovuto essere un primo turno molto intrigante tra Camila Giorgi e Bianca Andreescu, ma la 22enne canadese, sconfitta dalla cinese Zheng al terzo turno del torneo di casa a Toronto, si è cancellata da quello sul cemento dell’Ohio per un cambio di programma in vista dello US Open, per cui la 30enne marchigiana avrà di fronte una qualificata o una lucky loser.

Ci sarà invece eccome la sfida di primo turno tra due campionesse che hanno 21 anni di differenza, e cioè la statunitense Serena Williams, 40enne fuoriclasse ormai prossima al ritiro, e la 19enne britannica Emma Raducanu, trionfatrice l’anno scorso a New York ma che da allora ha fatto molta fatica.