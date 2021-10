WTA 1000 Indian Wells, Jabeur-Badosa la seconda semifinale

La seconda semifinale del torneo WTA 1000 sul cemento californiano di Indian Wells la giocheranno due tenniste che quest’anno hanno fatto progressi straordinari: Ons Jabeur e Paula Badosa. La tunisina, numero 14 del mondo ma che da lunedì prossimo approderà nelle prime 10, sta entrando sempre più nella storia e stanotte nei quarti di finale ha battuto in poco meno di un’ora e mezza l’estone Anett Kontaveit, numero 20, col punteggio di 7-5 6-3. La spagnola, numero 27, ha invece sconfitto più o meno nello stesso arco di tempo per 6-4 7-5 la tedesca Angelique Kerber, ex numero 1 del ranking e vincitrice di tre Slam e ora numero 15. L’altra semifinale la giocheranno la bielorussa Victoria Azarenka, anche lei ex numero 1 del mondo, e la lettone campionessa del Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko.

OMNISPORT | 15-10-2021 10:38