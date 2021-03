WTA 1000 Miami, Barty e Svitolina prime semifinaliste

Sono la numero 1 del mondo Ashleigh Barty ed Elina Svitolina, numero 5, le prime due semifinaliste del WTA 1000 di Miami. L’australiana ha dovuto lottare per quasi due ore e mezza per avere ragione della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 8, col punteggio di 6-4 6-7 6-3. Molto più facile la vittoria di Svitolina, l’ucraina si è imposta per 6-3 6-2 in poco più di un’ora sulla lettone Anastasija Sevastova.

Ora Barty e Svitolina si affronteranno in semifinale, mentre oggi ci saranno gli altri due quarti i finale, il primo stasera tra la giapponese numero 2 del mondo e vincitrice di 4 tornei del Grande Slam Naomi Osaka, opposta alla greca Maria Sakkari, mentre stanotte toccherà alla rediviva canadese Bianca Andreescu, numero 9, contro la spagnola Sara Sorribes Tormo.

