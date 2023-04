WTA di Miami: Kvitova vince contro Rybakina e torna in top 10

Si tratta del suo 30esimo titolo a livello WTA

02-04-2023 10:47

Petra Kvitova sorprende Elena Rybakina che dopo aver vinto settimana scorsa Indian Wells non riesce a ripetersi a Miami.

La ceca vince il 30esimo titolto WTA in carriera e grazie a questo risultato rientra in top 10 a 33 anni. Kvitova riesce a imporsi con il punteggio di 7-6(14), 6-2 in poco più di un’ora e 15.

Per entrambe era la prima finale a Miami con la Kvitova sua 41ª finale in carriera. La Kvitova strappa il titolo dalle mani della numero 7 al mondo, di 10 anni più giovane e in grado quest’anno di battere Iga Swiatek.