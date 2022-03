WTA Lyon: esordio complicato per la Giorgi

01-03-2022 08:52

Non esaltanti le ultime due uscite ufficiali della marchigiana: eliminata prima a San Pietroburgo e poi a Dubai, in entrambe le situazioni al primo turno della competizione.

Ci riprova oggi Camila Giorgi al WTA di Lione e lo fa contro la tennista di casa Caroline Garcia. Partita sulla carta non agevole visto i precedenti. Si tratta infatti del quarto match tra le due giocatrici con l’ultimo che risale addirittura al 2016 in Fed Cup, quando si impose in due set la francese. Garcia è in vantaggio per 2-1 e anche l’altra vittoria è arrivata in uno scontro tra Francia ed Italia, ma l’anno precedente. L’unico successo di Giorgi è stato in rimonta sul cemento di Tokyo per 4-6 7-6 6-3 sempre nel 2015.

L’azzurra cerca il terzo successo del 2022 dopo il terzo turno raggiunto nel primo Slam dell’anno e l’eliminazione al primo turno a San Pietroburgo contro la padrona di casa Ekaterina Aleksandrova. Per la tennista marchigiana, questa è la sua terza partecipazione di fila in quel di Lione dove nel 2020 e nel 2021 ha raggiunto i quarti di finale uscendo di scena contro Daria Kasatkina e Clara Tauson.

La francese Garcia invece, esordisce in casa, davanti al suo pubblico, dopo l’uscita di scena a Doha ai sedicesimi di finale contro Coco Gauss dopo l’esordio vincente contro Simona Halep. Ad onor del vero, l’inizio dell’anno della frnacese non è stato particolarmente felice, considerando l’uscita di scena al primo turno agli Australian Open e a Dubai.

Chi vince oggi, sfiderà agli ottavi di finale una tra Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.

