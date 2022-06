Xavi Vierge sarà operato giovedì alla mano

13-06-2022 14:39

Brutte notizie in casa Honda. Il pilota Xavi Vierge infatti, in seguito alla caduta riportata nella gara di Misano ha riportato ben sei fratture alla mano destra, di cui due necessitano obbligatoriamente di un intervento chirurgico.

Gli esami effettuati questa mattina a Barcellona, dal dottor Xavi Mir, che sarà poi il chirurgo che opererà il pilota spagnolo, hanno confermato le fratture.

Le due ossa in questione, quelle ovvero che necessitano di essere operate sono il terzo osso metacarpale e l’osso uncinato. La data dell’operazione è prevista per giovedì e non prima perché è importante attendere tre giorni per essere sicuri che Xavi non abbia ulteriori conseguenze o danni dopo aver sbattuto la testa.