Zaccagni: tutto fatto per il rinnovo con la Lazio

Manca solo l'ufficialità per l'estensione del contratto dell'ex Hellas Verona fino al 30 giugno 2027

25-03-2023 14:20

Manca solo l’ufficialità in casa Lazio al rinnovo contrattuale di Mattia Zaccagni. L’ex Hellas Verona si starebbe infatti apprestando a estendere il proprio rapporto professionale coi biancocelesti fino al 30 giugno 2027 passando da 1,8 a 3 milioni di euro a stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

In questa stagione, Zaccagni, classe 1995, ha già realizzato 9 reti in campionato (battendo già a marzo il suo record stagionale in carriera), impreziositi da 4 assist. L’ultimo centro è arrivato proprio nell’ultima partita, quella più importante dell’anno nella Capitale: il derby contro la Roma.