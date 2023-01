Zaffaroni sicuro: "Il Verona ha il potenziale per rimanere in Serie A"

21-01-2023 18:26

Il Verona con Marco Zaffaroni ha cambiato marcia e il tecnico lombardo predica calma lo stesso: “Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo detto che non avremmo dovuto sbagliare l’atteggiamento, e i ragazzi l’hanno affrontata bene. All’inizio il Lecce ha dimostrato di essere in grande condizione, è forte in tutti i reparti, ma noi abbiamo tenuto botta e siamo usciti alla distanza, legittimando il doppio vantaggio. L’obiettivo è riuscire a mantenere questa attenzione nel medio-lungo periodo. Cos’è cambiato? Abbiamo avuto un mese per lavorare e recuperato giocatori e condizione fisica. Abbiamo mantenuto i principi di prima, i primi risultati hanno dato autostima: in una stagione ci sono momenti che capitano, quello attuale è favorevole, il Verona ha il potenziale per mantenere la Serie A”.

Ci sono valutazioni su alcuni protagonisti del pomeriggio: Ilic ha un potenziale enorme, oggi ha fatto una bella partita; Hien ha ampi margini di miglioramento, affrontava un avversario difficile da marcare, ma ha strapotere fisico; Magnani è entrato a freddo e ha fatto una prestazione eccezionale; Lazovic sta aggiungendo alle solite prestazioni qualche rete, per noi è un giocatore importantissimo, speriamo continui così e che non sia ceduto”.