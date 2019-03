Zanardi confida i momenti bui a Fazio. E la regola dei 5 secondi

Alex Zanardi è tornato nel salotto di Che tempo che fa, di Fabio Fazio. Prima di cominciare l’intervista all’ex pilota di Formula 1, il conduttore ha lanciato alcune immagine storiche di Daytona, la gara di 24 ore tra le più amate da Alex.

“È difficile da descrivere, avevo un’aspettativa abbastanza alta, avevo lasciato dei bei ricordi e mi aspettavo di essere accolto in un modo abbastanza caldo, ma quello che ho trovato laggiù mi ha travolto. Sono stato avvicinato da tantissime persone, mi hanno fatto sentire tutto il loro affetto”, ha detto. Zanardi ha ricordato il papà e il primo go-kart creato con dei tubi: “Mi ha insegnato ad essere curioso, a girare la testa, ad osservare tantissimo”.

Inevitabile il riferimento a quell’incidente, nel 200, che ha cambiato la sua vita e ha inciso sul suo percorso di vita oggi così complesso e assai più ricco, di quanto poteva immaginare a livello sportivo e professionale. Nella sua vita ha fatto il suo ingresso la televisione e, sopratutto, l’e bike dove ha conquistato diversi titoli nelle categorie H4 e dopo H5.

Un uomo straordinario nel senso stretto, cioè completamente fuori dalla normalità, che ha spiegato quella che si può definire la regola dei 5 secondi: “è una metafora, il fatto di renderti conto che se provi ad andare avanti per altri 5 secondi possono accadere cose sorprendenti. Preferisci che la sofferenza diventi dolore”.

Fazio ha accennato anche a uno dei timori più profondi di Zanardi: “Dopo l’incidente la tua paura più grande era quello di non portare più in braccio tuo figlio”. “Lui non ha sviluppato una grande passione per il calcio o altre attività, ma è un ragazzo di grande talento e spero trovi la sua strada”. Una risposta che vale un augurio, da padre a figlio.

