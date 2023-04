Zanetti: “Ho capito i valori del club da subito”

Il vice presidente dell’Inter a New York: “Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio, oggi sono vice presidente e sono molto orgoglioso

06-04-2023 21:05

Nel quartier generale delle Nazioni Unite, a New York, si è svolta la “Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace”. A rappresentare l’Inter, dopo l’invito, è stato il video presidente dei nerazzurri Javier Zanetti.

L’ex bandiera dell’Inter ha detto: ”E’ un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri veramente poveri in Argentina. Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio. Ho ricevuto la chiamata dall’Inter, una grande opportunità grazie alla quale ho potuto dimostrare le mie qualità di giocatore e persona. Ho capito i valori del club da subito, per questo motivo ho deciso di giocare la mia intera carriera all’Inter”.

Conclude poi l’argentino: “Oggi sono vice presidente e sono molto orgoglioso di parlare di questi progetti che stiamo presentando oggi”.