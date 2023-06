Zanetti: “Il calcio femminile può crescere tanto in Italia”

L’ex capitano nerazzurro ed oggi vicepresidente del club, attira sempre l’attenzione su di sé quando parla e ai microfoni di “InterDipendenza” ha detto la sua sul calcio femminile.

13-06-2023 18:15

Gli basta prendere la parola per avere gli occhi puntati su di sé da parte di tutto il popolo nerazzurro e non solo: Javier Zanetti è sempre un simbolo del calcio italiano.

Dopo aver scritto la storia del club per oltre 20 anni, ha assunto, poi, l’incarico di vicepresidente, che oggi ricopre con estrema dedizione ed orgoglio.

Ai microfoni di InterDipendenza ha parlato di calcio femminile: “Sebastian De La Fuente, ovvero mio cognato, ha allenato la prima squadra di Inter e Como e devo dire che a me piace tantissimo il calcio femminile, è un settore che sta crescendo di anno in anno ed è giusto così, c’è tanto lavoro da fare ma credo che questo sport abbiamo un gran futuro in Italia”.