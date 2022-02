Zanetti: "Pareggio giusto"

20-02-2022 18:26

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato dopo il pareggio contro il Genoa: “Volevamo vincere questa partita, come lo voleva il Genoa. C’era una posta alta in palio, non è stata una gara semplice. Abbiamo preso gol a difesa schierata, che ci ha fatto prendere un po’ di paura e fatto abbassare l’intensità”.

“Abbiamo giocato con un nuovo modulo, che ci ha esposto a qualche problema. Ma il pareggio, alla fine, è il risultato giusto. La gestione della palla fa parte delle squadre esperte, noi dobbiamo fare di attenzione e aggressività le nostre armi”.

OMNISPORT