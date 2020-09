Zaniolo e il doppio 'crac': ecco i precedenti incoraggianti

Alla fine Nicolò Zaniolo ha sciolto i dubbi e, come riportato da ‘Sport Mediaset’, ha deciso di volare in Austria per operarsi al ginocchio sinistro, dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita nel corso dell’incontro di Nations League fra l’Italia e i Paesi Bassi. Una diagnosi tremenda, che costringerà il giovane talento della Roma ad almeno altri sei mesi di stop dopo il primo infortunio al crociato, quello dell’altro ginocchio, dello scorso gennaio.

Ci sono però dei precedenti incoraggianti di calciatori che hanno vissuto recentemente un simile calvario, tornando poi a giocare ad alto livello in Serie A, come il portiere del Genoa Mattia Perin e l’attaccante del Napoli Arek Milik. Entrambi, infatti, hanno subito due rotture del legamento crociato nella fase ascendente della loro carriera, riuscendo a tornare sui propri livelli nonostante la sfortuna.

E i due non si sono tirati indietro nel consolare Zaniolo: “Per quanto sia vasta l’oscurità, dobbiamo procurarci noi la nostra luce. So cosa stai passando, spero che questa frase possa aiutarti come ha aiutato me. Resisti, siamo tutti con te” ha scritto Perin sui social. A fargli eco il bomber polacco, obiettivo di mercato, tra l’altro, proprio della Roma: “Ci sono passato anche io. Sono con te. Forza Nicolò“.

Oltre a Perin e Milik, ci sono inoltre diversi casi di calciatori tornati ad alto livello nonostante due gravi infortuni ravvicinati: si pensi a gente come Kevin Strootman, Alessandro Florenzi, Faouzi Ghoulam. Esempi che non possono che incoraggiare Zaniolo in quello che sarà un lungo recupero.

Anche Carlo Ancelotti, attuale tecnico dell’Everton, subì un doppio infortunio al crociato da calciatore, ma ciò non gli impedì di avere una grande carriera, arretrando la sua posizione in campo e imponendosi tra i protagonisti del Milan stellare di fine anni ’80.

“C’è un numero considerevole di calciatori già operati e poi incappati in un secondo infortunio – ha spiegato ad Ansa Carlo Tranquilli, specialista in medicina dello sport -. I tempi di recupero, però, non c’entrano, perché i protocolli ormai sono standardizzati. L’unica spiegazione è legata al caso: chi ha subito un trauma una prima volta, può subirlo anche una seconda volta. Non credo ci sia una correlazione diretta con l’intervento chirurgico, anzi ritengo che l’intervento stabilizzi bene il ginocchio, irrobustendolo e preservandolo”.

Dal dottor Tranquilli arriva anche una prospettiva ottimistica per quel che riguarda il futuro di Zaniolo: “L’atleta operato spesso è più forte di quello non operato, diventa quasi invulnerabile. Se dovessi scegliere fra un calciatore già operato al legamento del ginocchio e un altro, sceglierei il primo, perché mediamente è più preparato“.

OMNISPORT | 09-09-2020 12:56